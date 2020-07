Verónica Linares se solidariza con Celia Capira: "Su fortaleza salvó a muchos arequipeños"

La imagen de la arequipeña Celia Capira corriendo detrás del presidente Martín Vizcarra pidiéndole ayuda para su esposo, que lastimosamente falleció el último martes, aún es recordada por los peruanos, quienes -en su mayoría- se sienten identificados debido a la desesperación y angustia que también sienten en estos momentos complicados.

En ese contexto, la periodista Verónica Linares, de América TV, se solidarizó con la ciudadana de Arequipa y aseguró que gracias a ella los pacientes con coronavirus reciben una mejor atención.

“Lamentamos que en medio de esta lucha haya fallecido su esposo, es muy triste pero lo que hay que decirle a los hijos de esta señora, Celia, es que su madre es una heroína”, aseveró la comunicadora en el programa 'América Noticias'.

“Es bueno también decirle a la señora Celia, que estaba tan acongojada y tan triste por la muerte de su esposo, que no ha sido en vano. Su sacrificio, su fortaleza ha servido para salvar a muchos arequipeños”, continuó.

“Si no hubiera sido por esta imagen, no se hacía nada; si no hubiera sido por ella corriendo detrás de la comitiva presidencial, no se hubiera tomado esta decisión y seguiríamos con estas imágenes calamitosas de los exteriores del hospital Honorio Delgado. Así que todo esto es gracias a ella, hay que decirlo”, finalizó.

Martín Vizcarra pidió disculpas a Celia Capira por no haberla escuchado

El mandatario nacional señaló el último miércoles que su gobierno se caracteriza por escuchar al pueblo y sentir en carne propia lo que al ciudadano le afecta para poder ayudarlo, pero lastimosamente el domingo no pudo escuchar a Celia.

"Es lamentable que el esposo de la señora Celia, a quien no pude escuchar, haya fallecido. Le doy el pésame y le pido sinceras disculpas por no haberla escuchado", manifestó el presidente Vizcarra.