Érika Villalobos a Mayra Couto: "En buena hora que algunas decidan no ser mamás"

Tras haber declarado que ser madre “es convertirse en asistente de otro ser humano”, Mayra Couto se volvió blanco de miles de criticas en redes sociales. En esta ocasión, Érika Villalobos decidió referirse a la polémica realizada en base a la maternidad.

Hace poco Mayra Couto realizó unas declaraciones que generaron distintas reacciones. “Yo no sé si quiero ser mamá, porque es ser asistente de otro ser humano y cada vez que se lo digo a una mamá me dicen que es verdad. Yo les recomiendo que si su sueño es ser mamá, primero vayan al médico a evaluar sus ‘cuerpitas’, y si no, lo mejor es la prevención”, comentó.

Por ello, y a pesar de que normalmente Érika Villalobos se mantiene lejos de los escándalos, en esta ocasión optó por dar unas palabras acerca de la maternidad y sobre la recordada ‘Grace’ de Al fondo hay sitio.

“Lo que ocurre es que tú no tienes que ser una asistente, no es como una cosa obligada. Yo como mamá te puedo decir que dejas tu persona a un costado, es una cuestión natural. Como amas tanto a esa persona, tú pasas a un segundo plano porque esa persona termina siendo lo más importante en tu vida. Es lo más hermoso y lo más duro también”, expresó la actriz en radio Capital.

“En buena hora que algunas decidan no ser mamás, no todos tienen que ser papás y mamás. Hay millones de personas abandonadas y no todo el mundo tiene que serlo, a pesar que a las mujeres no enseñan a ser mamás desde cuquitas, pero no tiene que ser así”, finalizó Érika Villalobos.