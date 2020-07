'Coyote Rivera' quiere postular al Congreso, pero Doña Peta no le deja

Julio 'Coyote' Rivera no le teme a nada. El hermano de Paolo Guerrero, futbolista de la Selección Peruana, confesó uno de sus planes marcados a corto plazo. El hijo de Doña Peta confirmó que piensa en postular al Congreso de la República en los próximos comicios electorales. De esta forma, el exjugador incursionaría en la política peruana.

En una entrevista con "El Popular", 'Coyote' Rivera comentó: "He dialogado más con la familia, he pensado cosas con mayor tranquilidad y buscar nuevas cosas para el bien de la Escuela, también pensar en el tema político porque de repente el próximo año postulo para el Congreso".

Además, agregó:"Para ayudar al deporte. Tengo proyectos buenos para que el Estado pueda invertir y que los chicos tengan la oportunidad de llegar a un equipo o a la selección. En el país hay buenos talentos y el Estado debe entrar a tallar para que tengan oportunidades".

Por otro lado, Rivera aseguró que esta no sería la primera vez que participaría en la política peruana, pues postuló como teniente alcalde de Chorrillos, sin embargo no le fue muy bien, "El partido era nuevo y la gente pedía que yo fuera a la cabeza", refirió.

'Coyote' confía en la creación del Ministerio del Deporte

El hermano de Paolo e hijo de Doña Peta, confesó que uno de sus planes sería crear un ente encargado netamente del deporte, esto para dar un impulso a todos los jóvenes que lo necesitan.

"Crear un Ministerio del Deporte. Creo que con ello el Perú mejoraría en todas las disciplinas. Se tendría una partida especial para invertir en todas las disciplinas", comentó.

Finalmente, Julio Rivera aseguró que la decisión está en "veremos", pues Doña Peta, su madre, no quiere que participe en la política. "Todavía estoy en veremos porque mi señora madre no quiere que participe porque la política es sucia, pero si uno hace su trabajo de forma seria no tiene nada de qué preocuparse", concluyó.