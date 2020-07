Magaly Medina confirma su regreso a la televisión desde mañana [VIDEO]

Magaly Medina está de regreso en la pantalla chica. La popular conductora de espectáculos en el espacio "Magaly TV, la firme" vía ATV, se reecontrará con sus seguidores luego de ponerle un alto a su programa por contraer el nuevo coronavirus.

Mediante sus redes sociales, Medina confirmó que desde mañana lunes 27 de julio se reecontrará con su público por todo lo alto y desde las 9:45 p. m. Es preciso señalar que la conductora fue duramente criticada por "exponer" a su equipo de producción a trabajar con ella en su casa tras confirmarse que dio positivo a la COVID-19.

“ATV se complace en anunciar el retorno más esperado. En exclusiva, nuestra engreída vuelve a casa. El regreso de Magaly Medina”, se comenta en el anuncio.

Por su lado, la popular 'Urraca', comentó: “¿Me extrañaron? no me extrañen que regreso mañana a las 9:45 p.m. por ATV ”.

Hay quienes la quieres y quienes la odian, sin embargo, no se puede negar que el programa que conduce Magaly Medina es uno de los más vistos de la noche de lunes a viernes.

Finalmente, hasta el cierre de este informe no se sabe con certeza si la conductora dirigirá su programa de espectáculos desde su vivienda como lo venía haciendo, o regresará al set de ATV.

“A mí no me gusta hacer el programa desde mi casa, soy un personaje histriónico frente a cámaras. Yo quiero darle al público un buen producto y mientras el canal y los médicos no me digan ‘ya estás en forma para pararte en tu set’, prefiero no hacerlo”, comentó Medina hace algunos días.