Carlos Galdós defiende a Mayra Couto ante ola de críticas en su contra

Al escribir un tuit pidiendo que no voten por el ceviche en un concurso organizado por Netflix, Mayra Couto se ganó muchas criticas por parte de los usuarios de las redes sociales, por lo que Carlos Galdós salió a defenderla manifestando su opinión al respecto.

El conductor de radio Capital aseguró que no gustarle el ceviche no la hace menos peruana y que no deberían tomarse muy a pecho la publicación que hizo en las redes sociales.

De repente el ceviche no le gusta, ¿es menos peruana por eso? La gente cree que un plato e ceviche te define cuánto amas al país. No hay que tomárselo en serio", explicó Carlos Galdós.

Hubo gente que tilda a la actriz peruana de ser la culpable de que el ceviche haya perdido este concurso en las redes sociales por pedir que no apoyen en las votaciones.

Carlos Galdós considera que ello no fue así pues Couto no tiene el poder de mover al país en ese extremo.

"¿Tú crees que Mayra Couto tiene el poder para paralizar el país? No pues, porque justamente le toca la herida a la gente", añadió en sus comentarios.