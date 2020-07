Toño Centella confirma infidelidad de su esposa: "Le di todo todo lo que una mujer quisiera tener"

El cantante de cumbia Antonio Wilder Domínguez, más conocido como Toño Centella, sorprendió el último sábado 25 de julio al anunciar en Facebook que su relación sentimental con Johana Rodríguez no iba más.

"Doy por terminado mi relación matrimonial con la persona Johana Rodríguez, quien era mi esposa. Es triste y penoso decir todo esto, pero es así. Seguiré adelante con mi conciencia tranquila, porque yo sí respete mucho mi matrimonio con amor y respeto", indicó Wilder Domínguez.

Ahora, Toño Centella confirmó que su esposa Johana Rodríguez le fue infiel. En diálogo con el programa 'En exclusiva', el conocido intérprete peruano aseguró que la pandemia del nuevo coronavirus pudo haberla afectado emocionalmente.

"Yo le di mucho amor, mucho cariño, mucha fidelidad. Le di todo, creo que le di demasiado, todo lo que una mujer quisiera tener. Ella era muy cariñosa, bien amorosa. El virus la cambio creo, el tipo de virus pero emocionalmente", explicó Centella.

"Se puede perdonar muchas cosas, pero la infidelidad no (...) por ahí encontré unas cosas pero eso no se perdona porque de ahí vas a tener una relación tormentosa. De todo lo que me enterado, me ha entrado un dolor y odio muy grande", agregó Domínguez.

Toño Centella y el emotivo mensaje a sus seguidores

Cabe precisar que Toño Centella, quien celebrará el aniversario de su orquesta musical este lunes, informó en sus redes sociales que seguirá avanzando en la vida. "Ahora seguiré mirando al futuro, nada me detiene porque de amor no se muere y porque Centella siempre será Centella", expresó Antonio Wilder Domínguez a sus fanáticos.