Monique Pardo ha sido internada de emergencia por problema cardíaco

Monique Pardo se volvió noticia esta tarde tras ser vista ingresando de emergencia a una clínica debido a problemas cardíacos. La exvedette ha preocupado a todos sus seguidores en las redes sociales, quienes se encuentran a la espera de buenas noticias con respecto a su salud.

Mediante una conversación con el diario 'Trome', Monique Pardo reveló algunos de los detalles de su situación actual, señalando que se sentía agitada y que se le estaba complicando el poder hablar con fluidez.

“Estoy en la clínica, no puedo hablar mucho porque me agito, pero ¿Escuchas el monitor?, es mi corazón", explicó la intérprete de la popular canción 'Caramelo'. Cabe resaltar, que la exvedette se sintió tan mal que tuvo complicaciones para poder llegar al centro de salud.

“Le pedí ayuda a la policía, una vez más ellos me han salvado. Les dije que me trajeran porque empecé a sentirme mal, con un dolor en el pecho. Ahorita me están monitoreando, pero yo me quiero ir”, añadió Monique Pardo.

Finalmente, la mujer señaló que pese a todo la están tratando bien y tiene todas las medidas de protección contra el coronavirus. “Me están cuidando mucho, estoy agradecida. Yo estoy bien protegida con mi mascarilla y protector facial”, culminó para el medio local.

Recordemos que el coronavirus se encuentra al acecho y por ello la preocupación de sus seguidores se hizo mayor, debido que al presentar problemas cardíacos Monique Pardo se convierte en paciente de riesgo. Por ello, debe cuidarse de contraer la COVID-19.