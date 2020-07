Fiestas Patrias: Pedro Suárez-Vértiz envió mensaje a peruanos que trabajan en el extranjero

Este año será un Fiestas Patrias atípico debido a que no habrá la clásica parada militar. Asimismo, varios peruanos se encuentran en el extranjero porque aún las fronteras en otros países siguen cerradas como medida para evitar la propagación del coronavirus.

En ese sentido, otros compatriotas laboran en ciudades lejanas con tal de brindar una mejor economía para su familia. Pedro Suárez-Vertiz les dedicó un emotivo mensaje en su cuenta Facebook en el que resalta la valentía de ellos por estar lejos de su tierra natal.

“Dios mío ¿cuántos peruanos estarán extrañando su patria hoy? Es un sentimiento muy doloroso. Ningún peruano aguanta el estilo de vida unipersonal, de los norteamericanos y europeos, que trabajan todo el año, para solo ver a un amigo en sus únicos 15 días de vacaciones ¡Están locos!”, empezó el cantante.

El intérprete de "Globos en el cielo" mencionó que los peruanos somos demasiado sociables y añoradores. Por tal razón, nos cuesta adaptarnos en otros lugares por las costumbres que existen en Perú.

“Por eso escribí́ ‘Cuando pienses en volver’ porque me moriría de la pena viviendo en otro país, sin poder regresar a mi tierra, como tantos peruanos sacrificados. Y muchos de ellos no se podrán reencontrar más con sus viejitos, o algún otro ser querido que tanto amaron, por la fatalidad del coronavirus. Eso me tiene muy pensativo hoy” señaló Pedro Suárez Vértiz.

Asimismo, finalizó con un conmovedor salido para nuestros compatriotas que residen en tierras extranjeras. “Por eso hoy quiero más que nunca, desearles felices Fiestas Patrias a todos los peruanos que todavía sueñan en volver”