Toño Centella asegura que su esposa le fue infiel con cantante de Zaperoko: "Era amigo de mi hijo"

Antonio Wilder Domínguez, más conocido como Toño Centella, continúa dando de qué hablar en Facebook y Twitter. Tras confirmar el fin de su matrimonio, el popular artista de cumbia confirmó que su esposa Johana Rodríguez le fue infiel.

"Se puede perdonar muchas cosas, pero la infidelidad no (...) por ahí encontré unas cosas pero eso no se perdona porque de ahí vas a tener una relación tormentosa. De todo lo que me enterado, me ha entrado un dolor y odio muy grande", explicó Centella al programa "En exclusiva".

Ahora, el cumbiambero indicó que Johana Rodríguez sacó 'los pies del plato' con un adolescente llamado Marvin, integrante de la orquesta Zaperoko del Callao. Según Wilder Domínguez, el joven de 17 años ingresó a su casa por primera vez cuando festejó el onomástico de Rodríguez con la agrupación salsera.

"No entiendo. Teniendo todo, una casa, una buena familia, le he seguido y se le ha encontrado en un cuarto por los barracones del Callao, por ahí vive este muchacho. Es muy malo porque él era amigo de mi hijo", señaló Toño Centella a las cámaras de "Magaly TV: la firme".

"Antes de que empiece todo esto, el 23 celebramos con ellos (orquesta Zaperoko) ella y él se quedaron hasta el último (...) Me pidió que le de su espacio, se lo di, luego encontré un celular que se me había perdido, encontré conversaciones y ella me dijo 'no, tú crees que voy a estar con ese mocoso' ", añadió.

En tanto, Toño Centella también enfatizó que el adolescente utiliza su cadena y reloj de oro, objetos que se perdieron "de la nada" en su hogar. "Esa cadena y ese reloj ahora lo tiene él, eso me indigna. ¿Por qué has sido mala en regalar mis cosas?. Se me perdió de la nada y ahora se lo regaló a él. A dónde estamos llegando, qué maldad, me arrepiento de haberme metido contigo", sostuvo.