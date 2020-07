Melissa Klug envía fuerte mensaje tras su 'ampay' con Jesús Barco [VIDEO]

Melissa Klug nuevamente ha acaparado las noticias de la farándula peruana luego de que el programa Magaly TV la firme la haya 'ampayado' en varias oportunidades con el futbolista de 23 años de Universitario de Deportes, Jesús Barco.

Por más que en las imágenes emitidas por el programa de ATV no se haya visto nada que confirmaría una relación amorosa o algo parecido, se especula que podría haber algo pues se les vio juntos, incluso, en el mismo auto.

Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento directo sobre el tema, la 'Blanca de Chucuito' estaría más que que incómoda con lo que se mostró en pantallas y así lo habría hecho saber a través de sus redes sociales.

En sus historias de Instagram la empresaria publicó un mensaje fuerte, con el que trataría de explicar lo sucedido, dejando en claro que ella no tiene por qué especular sobre su vida o tener que dar explicaciones sobre lo que hace o no.

"No tienes necesidad de tratar de explicar a nadie de lo que haces y sobre todo no expliques qué haces con tu vida porque no importa cuánto lo intentes, hay gente que nunca va a comprender la historia de tu vida", decía el mensaje.

Pero ello no fue todo lo que se leía en el mensaje compartido en Instagram, recalca que cada uno debe sonreír y ser feliz.

"Tampoco comprenderán todo lo que has pasado ni entenderán todo ese esfuerzo que haces por no rendirte. Si ellos hablan sin saber, tú solo sonríe", termina su publicación.