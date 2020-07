Utilizan fotos de Guty Carrera para conseguir citas de Tinder en México

Guty Carrera se mostró indignado en redes sociales tras exponer que están utilizando un perfil falso con sus fotos en Tinder para conseguir más citas. El representante peruano en el programa mexicano Guerreros 2020, advirtió de esta suplantación de identidad a través de una historia en Instagram.

‘El Potro’ no dudó expresar su molestia y descartó tener una cuenta en la mencionada red social. “¡A chinga! Ahora estoy en Tinder y me llamo Luis. Qué feo debe de ser usar la foto de otro para que te hagan caso. Tener en cuenta, no tengo Tinder”, explicó el modelo.

El perfil creado para hacer pasar un mal rato al peruano tiene como nombre el de ‘Luis29’ y, según su ubicación, es procedente de Aguas Calientes. Hasta el momento no se sabe si la cuenta ya fue eliminada, pero todos los fans del ex Esto es Guerra se encuentran advertidos.

Cabe resaltar que, en ocasiones los ‘haters’ de personajes mediáticos, como lo es en este caso Guty Carrera, suelen crear cuentas falsas para generarle distintos problemas a la persona, ya que al suplantar su identidad pueden crear confusiones con sus seguidores.

Finalmente, recordemos que ‘El Potro’ se encuentra en México desde hace unos meses debido a que forma parte del programa azteca Guerreros 2020, el cual es transmitido por Televisa y tiene un formato similar al conocido Esto es Guerra.