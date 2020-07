Joven acusado de salir con la esposa de Toño Centella rompió su silencio [VIDEO]

Hace poco, Toño Centella anunció a través de un comunicado en Facebook el final de su relación con su esposa Johana Rodríguez, con quien mantenía un matrimonio. Tras ello, se dio a conocer que el motivo se trataría de una infidelidad por parte de ella y habría sido con un joven miembro de la orquesta Zaperoko, Marvin Salas, quien también era amigo del hijo del cantante. Por lo que, el principal sospechoso de que el romance haya llegado a su fin, decidió hablar ante cámaras.

Durante la semana, Toño Centella se expresó sobre lo que estaba ocurriendo con su vida amorosa y reveló detalles de lo que habría sido la infidelidad de su esposa. “No entiendo. Teniendo todo, una casa, una buena familia, la he seguido y se le ha encontrado en un cuarto por los barracones del Callao, por ahí vive este muchacho. Es muy malo porque él era amigo de mi hijo”, expresó para Magaly TV La Firme.

Por ello, el mismo programa conducido por Magaly Medina, trajo las declaraciones de Marvin Salas alias ‘Zaperokito’ y las de Johana Rodríguez. No obstante, ambos negaron en todo momento haber tenido alguna “aventura” entre ellos.

“No tengo nada que contar, soy amigo de ella (Johana) nada más. Están hablando estupide***, eso es mentira”, expresó el joven integrante de la orquesta salsera, quien negó rotundamente tener algo más que una buena relación amical con la todavía esposa de Toño Centella.

Por su parte, Johana señaló con total seguridad que jamás ha sido infiel. “En realidad, acá no ha habido engaño no ha habido nada. Yo estoy separada de él (Toño Centella) hace tiempo. Yo no he sido infiel jamás y él lo sabe perfectamente, sabe que toda mi vida lo he respetado”, comentó.

Cabe señalar que, la hipótesis sobre la presunta infidelidad de su expareja, se potencia porque se ha dicho que Marvin Salas estaría usando cadenas de oro y un reloj que le pertenecían a Toño Centella, y que el joven las habría conseguido porque Johana las robó para él.