Melissa Klug sobre ampay con Jesús Barco: "Estoy soltera y con ganas de encontrar el amor"

Tras haber sido captada en cámaras junto al joven futbolista de Universitario de Deportes, Jesús Barco, la empresaria Melissa Klug decidió romper su silencio y se expresó claramente sobre su situación sentimental y acerca de la relación que tiene con el deportista.

Hace poco, Magaly TV La Firme mostró en televisión nacional el ampay en el que se puede ver claramente a la expareja de Jefferson Farfán y al volante crema en una situación algo comprometedora, ambos estaban solos dentro del auto del futbolista.

Tras eso, las redes sociales estallaron y muchos comenzaron a especular con una relación amorosa entre la mujer de 36 años y el ‘pelotero’ de 23. No obstante, la empresaria salió a aclarar la situación para no generar malentendidos.

“¿Pretendiente? Lo que se vio en las imágenes es lo que es. Acompañé a un amigo de mi barrio a hacerse unos análisis que necesitaba y ya”, señaló Melissa Klug en entrevista con el diario El Popular.

Sin embargo, pese a no negar ni aceptar que podría haber ocurrido algo entre ambos, reveló que sí hay una buena relación entre los dos. “Lo conozco de años, es evidente que hay confianza entre nosotros y no tendría nada de malo (una relación) porque estoy soltera y me siento aún con ganas de encontrar el amor. No me escondo de nadie ni le hago daño a nadie”, añadió.

Finalmente, la ‘Blanca de Chucuito’ pidió que no le creen rumores y que si llega a tener una relación lo dirá abiertamente. “No pueden vincularme con cualquier persona con la que me vean y lo vuelvo a decir, el día que me enamore lo diré sin problemas porque tengo derecho, también lo merezco”, culminó.