Esposa de Toño Centella niega haberle robado cadena y reloj de oro [VIDEO]

Johana Rodríguez, la esposa de Toño Centella y que esta semana ha causado polémica tras revelarse el fin de su relación amorosa con el cantante, salió ante cámaras a desmentir las acusaciones en su contra en donde se le señala culpable de haberle robado una cadena y un reloj de oro al artista para dárselos a su amante.

La aún conyugue del cantante apareció en Magaly TV La Firme para dar su versión de los hechos, cabe aclarar que antes ya había negado totalmente el mantener una relación extramatrimonial con un joven de 17 años apodado ‘Zaperokito’, quien pertenece a la agrupación musical Zaperoko.

“Esa cadena y ese reloj ahora los tiene él, eso me indigna. ¿Por qué has sido mala en regalar mis cosas? Se me perdió de la nada y se lo regaló a él. A dónde estamos llegando, que maldad, me arrepiento de haberme metido contigo”, señaló hace poco Toño Centella.

Tras eso, su aún esposa declaró lo siguiente en el programa de Magaly Medina: “Cualquiera puede tener ese reloj porque no es de oro como dice él. No se lo compró en Estados Unidos, se lo compró en las Malvinas. Le costaron S/ 200 cada uno, que no mienta”, respondió Johana Rodríguez indignada.

Recordemos que, tras estas acusaciones y la ruptura amorosa de Toño Centella, miles de sus fans en redes sociales le han apoyado y han dejado en claro que estarán con él, incluso algunos han aportado ideas para nuevas canciones bajo el concepto de un “corazón destrozado”.