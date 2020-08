Christian Meier señala que uno de los principales problemas en el Perú es la escasez cultural

El actor Christian Meier brindó una entrevista para la cadena CNN en la cual habló sobre los problemas que ha tenido el Perú para afrontar el coronavirus. El artista que interpretó al 'Zorro' se mostró muy preocupado y mencionó que una de las principales dificultades del país es su informalidad.

“ (...) Quiere decir que el 70 % vive del día a día, no tiene acceso a comunicaciones, agua ni a servicios básicos. (...) Entonces, por más que se les diga que tiene que quedarse en casa por una cuestión de salud, jamás lo van a entender porque no tienen un seguro debido a que no se quieren formalizar”, expresó.

"Así que por más que fuimos unos de los primeros en llamar al confinamiento, solo se sentía en algunos estratos del Perú", prosiguió. Asimismo, señaló que no es un problema económico, sino de escasez cultural.

Las palabras de Christian Meier calaron en los usuarios en Twitter y el nombre del artista es tendencia en la mencionada red social. Los internautas se mostraron en contra de las críticas del modelo.

“El nuevo Jorge Cuyubamba”, “El problema con que analice la realidad del Perú es que siempre ha estado completamente desconectado de la realidad”, “¿Por qué no entrevistan a ‘Melcochita’? o "¿Tan caída de entrevistados está la CNN en Miami?", fueron algunos de los comentarios.

Christian Meier el nuevo Jorge Cuyubamba. https://t.co/D31R8ngYP4 — Elena Bobadilla (@mebch1596) July 31, 2020

Por otra parte, un grupo de cibernautas defendieron las declaraciones del actor. "Todos somos libres de opinar lo que nos venga en gana", escribió su colega Germán Loero en un tuit.