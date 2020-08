Lucía de la Cruz indignada con Daniela Darcourt: "Te juro que me ha molestado"

Hace poco Daniela Darcourt anunció su soltería, y tras eso protagonizó un polémico video en TikTok en el que sus seguidores han señalado que estaría en aparente estado de ebriedad. Por ello, Lucía de la Cruz salió a declarar en redes sociales y aconsejar a la salsera.

La cantante criolla no dudó en criticar el actuar de Daniela, ya que un video que dañe su imagen puede ser crucial en estos momentos en los que se encuentra en boca de todos tras su colaboración con Tito Nieves en “Si tú te atreves”.

“Te juro que me ha molestado esto enormemente. Me siento muy orgullosa de lo que has estado haciendo y lo que sigues haciendo, pero esto está circulando bastante. De verdad Danielita, siempre hay que tener mucho cuidado, porque no hay amigos ni amigas”, comenzó Lucía de la Cruz.

“Esto me lo mandaron muy temprano, me levantaron con el video. Te lo juro, me fastidié porque estás caminando bien con esa grabación junto a Tito Nieves. Solamente decirte, cuídate hijita, te quiero mucho. Que Dios y la Virgen santísima te cuiden”, añadió.

Para finalizar, la criolla señaló que espera hablar cara a cara con Daniela Darcourt para llamarle la atención y aconsejarla sobre cómo llevar su carrera, ya que ella sabe que la salsera tiene un gran futuro por delante. “Me daría pena que se le cayera todo por una locura. Ella tiene que entender que va camino a ser una figura internacional,”, culminó Lucía de la Cruz.