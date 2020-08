Nicola Porcella se niega a cambiar de equipo y productora amenaza: "Si no te vas de aquí"

No puede con su genio. Nicola Porcella vuelve a desatar polémica en las redes sociales. En esta ocasión, el chico reality protagonizó un tenso momento tras negarse a acatar la orden del 'tribunal' de "Guerreros 2020".

Sucede que la principal autoridad de "Guerreros 2020" decidió cambiar de equipo a Nicola Porcella. Por ello, le pidió que vistiera la camiseta amarilla de los 'Leones'. Sin embargo, él se negó de manera rotunda, porque que siempre perteneció a las 'Cobras', incluso es considerado el 'Capitán histórico'.

"Soy 'Cobra' a morir, soy hincha de las 'Cobras', comencé desde el primer día que se inventó este reality, siendo capitán de las Cobras", expresó la expareja de Angie Arizaga en su cuenta de Instagram.

Ante la actitud de Porcella, la productora de "Guerreros 2020" no se quedó callada e intervino para 'calmar las aguas'. "¿Qué pasó", preguntó Magda Rodríguez al exparticipante de "Esto Guerra". "No tengo palabras, no estoy identificado con los Leones (...) Vamos a ver si compito con las mismas ganas", respondió el modelo.

Frente a este 'berrinche' de Nicola Porcella, Magda Rodríguez le dejó en claro que no tiene el puesto asegurado en el programa de Televisa. "Cómo que las ganas, si no te vas de aquí. Póntela, por respeto a mí", sentenció.

A pesar de que continuó mostrando su incomodidad por el cambio, Nicola Porcella se puso los colores de los 'Leones'. Por si fuera poco, las declaraciones de Magda Rodríguez fue compartida por Rodrigo González en las redes sociales.

"Lo mandaron a los leones. Nicola haciendo su show de siempre y productora lo aterriza (...) Sí a todo. Se tatúa, se cambia de equipo ¿Qué sigue? ¡Sorpréndenos!", manifestó el popular 'Peluchín'.