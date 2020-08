Florinda Meza 'explotó' y no se calló nada tras la salida de 'Chespirito' de la televisión mundial

Luego de conocerse que todas las series creadas por Roberto Gómez Bolaños no volverán a emitirse en los televisores del mundo debido a desacuerdos entre su familia y Televisa, su viuda, Florinda Meza, expresó su malestar al respecto con lujo de detalles.

A través de un hilo de publicaciones en su cuenta de Twitter, la actriz que le dio vida a 'Doña Florinda' empezó explicando que ella no tenía nada que ver con dicha decisión porque, sorpresivamente, no fue tomada en cuenta para las negociaciones.

"¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente", escribió.

Para Florinda Meza, en estos momentos son los que la población necesita ver contenido televisivo que les recuerde que el mundo fue mejor y que los programas creados por Roberto Gómez Bolaños están en el ADN de todos los latinos.

Por si ello fuera poco, criticó de forma sutil a Televisa por no valorar todo el esfuerzo que su exesposo le dio a dicha producción por una gran cantidad de años.

"Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran", escribió en sus redes sociales.

Por último, además de reiterar que 'Chespirito' seguirá en los corazones y recuerdos de millones de personas de todo el mundo, emitió unas fuertes palabras embargada por la nostalgia de lo sucedido.

"Nunca pensé que llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir: '¡qué bueno que mi Rober no está en este mundo! Este acto incomprensible patea su recuerdo y a lo que él más respetó: el público", añadió.