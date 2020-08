Sebastián Lizarzaburu sobre Ray Sandoval: "Casi atropella a la serenazgo que vio todo"

Ray Sandoval sigue envuelto en el escándalo tras haber destrozado el auto de la madre de Sebastián Lizarzaburu y haber sido detenido por chocar su carro en estado de ebriedad. Ahora, ‘El hombre roca’ reveló más detalles sobre el acto vandálico del futbolista, en el que también está involucrado su enamorada y expareja del 'Chico reality', Andrea Miranda.

Durante la transmisión del programa América Hoy, el exintegrante de Esto es Guerra ofreció una breve entrevista en la que dio a conocer cómo ocurrieron las cosas desde el ingreso del futbolista al estacionamiento de su vivienda, hasta que fue detenido en la avenida Canevaro.

“Mi mamá me llamó desesperada, porque la serenazgo del edificio había visto el acto delincuencial. Eran las 10.40 p. m. después del toque de queda e ingresa el auto de Ray Sandoval, jugador o ex jugador de fútbol no lo sé.”, comenzó explicando Sebastián Lizarzaburu.

“Ingresó a toda velocidad al estacionamiento del edificio, se cuadró al lado de la camioneta de mi mamá, bajaron del carro con una botella de vino que dejaron ahí tirada, comenzaron a reventar la luna del auto y se metieron a su carro, retrocedieron a toda velocidad y casi atropellan a la serenazgo que vio todo. Ella los persiguió con su moto, en la avenida Canevaro es donde ellos han chocado y los han detenido”, añadió ‘El hombre roca’.

Recordemos que, el futbolista se expresó en redes sociales tras lo sucedido y le quitó toda culpa a su pareja, Andrea Miranda. “Por último quiero dejar muy en claro este punto, sé la clase de persona que es mi pareja y ella no tiene nada que ver con mi error, ella ni nadie va influir en mis acciones. Ella y los míos saben la verdad de lo que pasó, y eso es lo que me importa. Gracias y disculpas”, sentenció.