Sebastián Lizarzaburu muestra mensajes de Andrea Miranda: "¿Ya no sientes nada por mí?"

El escándalo y la polémica continúan tras el delito que involucró a Ray Sandoval y su pareja Andrea Miranda, quienes le rompieron la luna del auto a la mamá de Sebastián Lizarzaburu y se dieron a la fuga ebrios. Tras eso, ‘El hombre roca’ decidió revelar que la actual enamorada del futbolista, y expareja suya, le había hablado por WhatsApp cuando ella ya mantenía una relación con el jugador de Sporting Cristal.

Por ese motivo, el ex 'Esto es Guerra' decidió declarar para el programa '¡En exclusiva!', en donde especificó cómo se dio la conversación y que fue Andrea quien comenzó escribiéndole mediante la mencionada red social.

“¿Podemos hablar? Y que quede solo acá, sin que le comentes a nadie”, escribe Andrea Miranda. Acto seguido, Sebastián Lizarzaburu le explica que no sabe de qué quiere hablar y que no le tendría por qué contar a alguien, ya que no hablan desde hace meses.

Tras ello, tuvieron una conversación en el que la joven le explica algo sobre su propia madre y Sebastián le aclara que él siente un gran aprecio por ella (la mamá). No obstante, ella le replica: “Sebastián, dime algo: ¿Ya no sientes nada por mí? La verdad, de corazón”.

“Andrea, a tu mamá la quiero un montón. Es un amor de persona y te respondí rápido por el tema de ella, porque de verdad me parece horrible que le pase eso y me preocupa ella. Pero, ¿es en serio que me has dicho eso solo para preguntarme si siento algo por ti aún?”, respondió ‘El hombre roca’.

Finalmente, la joven aclara que no, solamente quería saber la respuesta. Tras ello, en el programa y en redes sociales comenzaron a especular que quizá, al enterarse de la conversación, el motivo del escándalo podría ser una escena de celos por parte de Ray Sandoval.

Cabe recordar que tras el suceso, el futbolista celeste decidió expresarse a través de su cuenta oficial de Instagram y quitó toda responsabilidad a Andrea Medina. “Por último quiero dejar muy en claro este punto, sé la clase de persona que es mi pareja y ella no tiene nada que ver con mi error, ella ni nadie va influir en mis acciones. Ella y los míos saben la verdad de lo que pasó, y eso es lo que me importa. Gracias y disculpas", publicó.