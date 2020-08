Ray Sandoval: Andrea Miranda rompe su silencio y se pronuncia tras escándalo [VIDEO]

Ray Sandoval fue detenido el domingo junto a su novia Andrea Miranda por conducir en estado de ebriedad. Además, ambas figuras están siendo acusadas de ocasionar destrozos al automóvil de la madre de Sebastián Lizarzaburu en pleno toque de queda.

"Ahí está (...) Ray Sandoval que dañó el auto de mi mamá y se quita a la fuga... acabas tu carrera. Va al estacionamiento de mi casa a romper una ventana (..) Borracho todavía, la promesa del fútbol peruano", expresó Sebastián Lizarzaburu, expareja de Andrea Miranda, en sus historias de Instagram.

De igual manera, el modelo señaló que Ray Sandoval intentó sobornar a los efectivos policiales que lo detuvieron. "Ha querido coimear dentro, porque tengo fuentes que me han contado que ha querido coimear, pero por la presión que he hecho no le han aceptado. Así que ha tenido que pasar el dosaje como se debe y le salió positivo", sostuvo.

Ante ello, Andrea Miranda rompió su silencio para pronunciarse al respecto. La exchica reality conversó con el programa "En Exclusiva". "¿Es cierto que han estado ustedes dos (Ray Sandoval y Andrea Miranda) en la comisaría?", le consultó la reportera.

"Sí es cierto, pero Sebastián no ha estado en el problema, ni siquiera ha estado cuando ocurrió, así que por eso me da (...) Bueno, prefiero no opinar nada, no voy hablar nada, pero solamente digo que él no ha estado en el problema", respondió Miranda.

Sebastián Lizarzaburu lo cuenta todo

El popular 'Hombre roca' mostró el chat de WhatsApp que mantuvo con Andrea Miranda semanas antes del incidente con Ray Sandoval. "¿Aún sientes algo por mi? Solo dime eso por favor, de corazón", le pregunta la modelo peruana a Lizarzaburu.