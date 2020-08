Evelyn Vela sobre Melissa Klug y Jesús Barco: "Ella no le cierra las puertas al amor"

Melissa Klug y Jesús Barco generaron polémica y curiosidad tras ser captados en cámara dentro del mismo auto, ya que se comenzó a especular entre un posible romance entre la mujer de 36 años y el futbolista de 23. Por ello, la amiga íntima de la empresaria, Evelyn Vela, salió a aclarar la relación entre ellos dos.

Las cámaras de Magaly TV La Firme ampayaron al jugador de Universitario de Deportes y a la expareja de Jefferson Farfán juntos la semana pasada. No obstante, a pesar de que no se observó ningún beso o algo por el estilo, en redes sociales comenzaron a especular todo tipo de cosas.

Tras eso, la famosa ‘Reina del sur’ brindó una entrevista para el programa En exclusiva y explicó que ocurre entre Barco y Klug. “Ellos son amigos desde hace muchos años, desde Chucuito. Él es parte del grupo, siempre ha sido así. Cuando encuentre a una persona seguramente lo va a decir. ¿Por qué cerrarle las puertas al amor?”, señaló.

“Se conocen desde hace años y también es amigo mío. Que yo sepa (no pasa nada) porque siempre compartimos con él, desde hace tiempo”, añadió Evelyn Vela dando a entender que solamente tienen una buena relación de amistad.

Sin embargo, también aclaró que ambos están solteros y no tendría nada de malo que suceda algo. “Melissa es una señora grande, soltera y ella de verdad que no le cierra las puertas al amor, a veces uno conoce a otra persona, pero no necesariamente tiene que ser ese chico”, culminó.

Finalmente, cabe señalar que el fin de semana pasado fue el quinceañero de la hija de Evelyn Vela, y allí fue captada Melissa Klug junto a uno de los hijos que tuvo con Jefferson Farfán. No obstante, la polémica se generó debido a que el onomástico se festejó en Ica, lugar que permanece en total cuarentena debido al coronavirus.