Sebastián Lizarzaburu: "Se han juntado dos personas tóxicas" [VIDEO]

Sebastián Lizarzaburu se volvió a referir a los actos vandálicos- así lo califica el exparticipante de 'Esto Es Guerra'- por parte de Ray Sandoval hacia el automóvil de su madre y los problemas que presenta.

Pero lo más resaltante de dicha entrevista llegó cuando calificó de "personas tóxicas" al popular 'Rayo' y Andrea Miranda. Esto se produjo esta mañana a un canal de televisión local.

"Al parecer se han juntado dos personas enfermitas de celos, dos personas tóxicas. Yo me imagino que en alguna pelea que han podido tener me han mencionado, me han comparado y le entró la locura (Ray Sandoval) y se le ocurrió hacer eso", señaló Sebastián Lizarzaburu en el programa 'América Hoy'.

Con esas fuertes palabras y bien firme en su postura, Lizarzaburu trató de buscar una explicación a los actos vandálicos por parte de Ray Sandoval, quien dejó de formar parte de las filas del Sporting Cristal.

Por otro lado, el 'Hombre roca' agregó que Andrea Miranda, a quien no ve desde hace un año y medio, que no es una mala persona y reveló el verdadero motivo de su ruptura amorosa.

"Andrea no es una mala persona, pero lamentablemente pues va un tema de ella personal. Nosotros terminamos porque no era una relación normal, era tóxica, no sana, era enfermizo", apuntó.