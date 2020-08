La periodista Mia Khalifa envía un emotivo mensaje hacia las víctimas de la explosión en Beirut

Esta mañana del 4 de agosto será una fecha difícil de olvidar para los libaneses, tras la potente explosión que se produjo en el puerto de Beirut. Uno de los más afectados y no precisamente estaba en el lugar de los hechos es la periodista Mia Khalifa.

La exactriz de cine para adultos usó su perfil de Twitter para enviar un emotivo mensaje hacia las víctimas del estallido y unirse a la cadena de oración. La explosión en la capital libanesa es tendencia mundial.

Medios libaneses informan que la potente explosión se originó de un incendio de gran magnitud y alcanzó un almacén de petardos, siendo esto detonante para el estallido que ha cobrado la vida de 10 personas hasta el momento.

Beirut, my heart is always with you ♥️