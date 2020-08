Florinda Meza reveló presuntas infidelidades de Roberto Gómez Bolaños [VIDEO]

Como es de conocimiento mundial, las series de Roberto Gómez Bolaños, además de regalarnos infinidad de buenos momento, ha llevado consigo una serie de escándalos o problemas a lo largo de los años, ya sea por conflictos económicos o entre algunos participantes del elenco.

En esta ocasión recordaremos una polémica de la que se habló mucho en México el año pasado, luego de que Florinda Meza revelara que 'Chespirito' habría tenido algunas reuniones de trabajo, en las que habrían estado algunas chicas.

Durante una conversación con el youtuber mexicano conocido como 'El Escorpión Dorado', la actriz que le dio vida a 'Doña Florinda' aseguró que Emilio Azcárraga, dueño de Televisa por ese entonces, era muy amigo de su esposo y se convirtió en su compañero perfecto para tomarse unos tragos.

"Emilio Azcárraga no dejaba pasar una y era muy probable que en dichas reuniones hayan habido algunas muchachas para deleitar la vista", fueron algunas de las palabras de la artista en su conversación sobre una camioneta.

Es más, ella misma contó una anécdota en la que Roberto Gómez Bolaños le habría insinuado una presunta infidelidad por parte suya en este tipo de reuniones, en las que se quedaba hasta altas horas de la noche.

"Él solía llegar muy tarde y cuando yo lo oía llegar con el coche me metía a la cama y me hacía la dormida por más que él intentara despertarme", empezó a relatar.

"Un día, luego de que yo le había hecho eso muchas veces, se pone furioso y me dice: 'llego tardísimo, te encuentro dormida y no sabes si vengo de andar con mujeres y ni me tomas en cuenta'", contó entre risas.

Según lo que cuenta ella, prefirió seguir durmiendo y no hacer nada en el momento. "No sé si estuviste con mujeres o no, por lo pronto déjame dormir y mañana lo hablaremos", respondió.