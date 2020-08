Magaly Medina confirma reconciliación con la 'Beba Army': "¡GAAA! Son mis fans"

Magaly Medina continúa dando de qué hablar. En esta ocasión, la conductora de espectáculos sorprendió al anunciar que su cuenta oficial de Instagram había sido hackeada. Incluso, publicaron imágenes de mujeres en prendas íntimas.

"Mi cuenta oficial de Instagram ha sido hackeada y estamos trabajando en recuperarla. Pido disculpas a mis seguidores en esa red social por el contenido obsceno y vulgar que están publicando quienes la han pirateado", escribió la figura de ATV en Twitter.

Después, Medina Vela en "Magaly TV: la firme" dio conocer más detalles sobre el ataque cibernético. La propia conductora descartó que 'La Beba Army', grupo de internautas que sostuvo un enfrentamiento con ella en torno al caso de Andrés Wiese, haya sido el autor del polémico incidente.

"El día empezó mal, me hackearon, hackearon mi Instagram. No, y no fueron los de la 'Beba Army', no, porque ya los del ¡Gaaa! son mis fans, son mis followers, mis seguidores también, ya me amisté con ellos", manifestó Medina entre risas.