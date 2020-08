Magaly Medina reveló que no usa programas de edición en sus fotos [VIDEO]

El programa de Magaly Medina ha vuelto a ganar ráting luego que la conductora estaba alejada de las pantallas por su lucha contra el coronavirus. La periodista superó la enfermedad y comienza a recuperar el terreno perdido en la audiencia televisiva.

La comunicadora pasa por un buen momento profesional y personal. En ese sentido, ella compartió un video en su cuenta de Instagram en el cual muestra todos los pasos que se sigue en una sesión fotográfica.

En ese sentido, la popular 'Urraca' aseguró que no usa programas de edición en sus en sus retratos. “No hago Photoshop. Mírenle la pierna", mencionó el fotógrafo de la presentadora de Magaly TV La Firme.

Ella prosiguió con su buen humor. “Me preguntan, ¿Magaly cuánto filtro te han puesto? No hay nada de terremoto en mi cola. Acá en el en vivo no se puede hacer (editar)”, agregó entre risas la figura de ATV.

Asimismo, explicó que ella mencionó que el secreto de las buena tomas es tener química y confianza. "Ellos me han visto calata, me saco la ropa y me la pongo”, indicó la comunicadora de espectáculos.

Magaly Medina arremete contra Rústica por realizar shows con público en plena pandemia

Magaly Medina emitió un informe donde se veía a los comediantes Melcochita y 'Chato' Barraza realizando un show en el restobar Rústica que volvió a su atención al publicó y acogió a gran número de personas, algo que la conductora de espectáculos criticó.

En dicho informe trasmitido por su programa 'Magaly TV La Firme' se ve a los artistas realizando un número para un grupo de personas, muchas de ellas sin mascarillas y hasta sin respetar el distanciamiento social.

“Hay empresarios que quieren dar la mano a los artistas cómicos”, "yo no sé cuál sea el protocolo para locales de visita nocturna"; expresó la 'Urraca', quien agregó: "Yo no soy el ministerio de salud, pero es una realidad que pasa en nuestro país.”