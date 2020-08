Christian Cueva y esposa reciben críticas por realizar celebración en plena pandemia [FOTOS]

¿Christian Cueva una vez más en el 'ojo de la tormenta'? En las últimas horas, una ola de comentarios en contra de la esposa de 'Aladino' se desató en redes sociales pues Pamela López compartió fotografías en Instagram de diferentes celebraciones realizadas, según la fecha que indica ella misma en los post, durante el estado de emergencia nacional por el coronavirus.

En estas celebraciones participaron Christian Cueva y varios integrantes más de su familia. Pamela comentó en las diferentes publicaciones que estas celebraciones se llevaron a cabo por los cumpleaños de sus pequeños hijos.

"Veo y no creo cuanta gente muriendo y ustedes haciendo fiestas en plena pandemia. Y no digas que viven todos juntos porque no es así. Irresponsables", comenta un usuario en la publicación de Pamela.

Por otro lado se puede apreciar que para el cumpleaños de una de sus pequeñas hijas, la celebración contó con animación infantil, ya que se ve a una animadora posando para una fotografía junto a la más pequeña de casa.

Como se recuerda, nuestro país vive una de sus horas más duras tras la llegada del coronavirus por lo que desde el Ejecutivo se dictaminó la ampliación del estado de emergencia hasta el 31 de agosto.

Tal y como muestran las publicaciones de Pamela López en las que señala las fechas en las cuales se realizaron las celebraciones, estas serían del 6 de julio, 7 de julio, 9 de julio, 18 de julio y 3 de agosto.