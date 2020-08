Toño Centella le pide a su esposa: "Que no queme mis camisetas de la 'U' y me las devuelva"

Tras ventilar a los cuatro vientos una supuesta infidelidad de su aún esposa, Toño Centella ya no quiere saber nada de ella, aunque sí le hizo un pedido público respecto a su colección de camisetas de Universitario.

Como es de conocimiento público, el chichero es un fiel hincha de la 'U' y recordó que su examada tiene en su casa varias camisetas de su equipo, las cuales quiere recuperar lo más pronto posible pues esa pasión es imposible de perder.

A través de una entrevista exclusiva con Félix Contreras del diario El Popular, Centella le pidió a su aún esposa que no queme sus camisetas y se las devuelva.

"Yo no me la cruzo ni quiero verla pero ella tiene en su casa camisetas mías de Universitario y espero que me las devuelva. Que no las queme, es lo único que le pido", dijo el reconocido cantante.

No hacía nada

Durante la misma entrevista con el mencionado diario local, Centella recordó todo lo que está pasando en su vida amorosa y se mostró muy triste debido a que considera que su ex le pagó muy mal pese a que siempre la engrió.

El artista aseguró que le dio varios gustos para que ella esté cómoda y no haga nada.

"Ella no cocinaba, su mamá lo hacía, no lavaba, no planchaba. Nada hacía. Todos esos gustos le di", dijo el cantante Toño Centella.