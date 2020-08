Toño Centella tras someterse a la manga gástrica: "Estoy solicitado, las chicas me escriben"

Antonio Wilder Domínguez, más conocido como Toño Centella, continúa generando polémica en las redes sociales. Después de anunciar públicamente el fin de su matrimonio, el conocido 'cumbiambero' afirmó que su esposa Johanna Rodríguez lo engañó con un cantante del grupo salsero Zaperoko.

"No entiendo. Teniendo todo, una casa, una buena familia, le he seguido y se le ha encontrado en un cuarto por los barracones del Callao, por ahí vive este muchacho. Es muy malo porque él era amigo de mi hijo", sostuvo Centella.

Ahora, el popular Toño Centella, quien decidió someterse a la operación de la manga gástrica, manifestó que se encuentra tranquilo con su conciencia y agradeció el cariño de sus fanáticas. Incluso, confesó que está "muy solicitado".

"Bueno quería decirles a todas las chicas que me escriben mediante el WhatsApp, el Messenger. Que me brindan su apoyo amoroso…(ya me he vuelto muy solicitado). Pero yo por ahora no pienso nada de eso, más adelante posiblemente", explicó Domínguez.

Sin embargo, Antonio Domínguez enfatizó que prefiere darse un tiempo en el amor para reflexionar. El intérprete de "Mil pedazos" y "Dónde estás amor" recalcó que primero quiere "estar bien de salud, anímicamente y psicológicamente".

"Claro este amor no se va de la noche a la mañana (Por su relación con Johanna Rodríguez), cuando uno ama de verdad a una persona el amor no se va de la noche a la mañana, pero no es imposible ¡si se puede!", sentenció Toño Centella en conversación con "El Popular".