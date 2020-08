Estados Unidos: Donald Trump emite decreto para prohibir TikTok si no es vendida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibirá TikTok en el país norteamericano si la empresa matriz de la red social, ByteDance, no la vende en 45 días. Así lo anunció CNN en Español este jueves.

Según el mencionado medio de comunicación, la orden señala que la aplicación de moda "captura automáticamente grandes extensiones de información de sus usuarios, incluida Internet y otra información de actividad de la red, como datos de ubicación e historial de búsqueda y búsqueda".

Asimismo, el documento alega que dicha recopilación de información "con permitir que el Partido Comunista Chino acceda a la información personal y privada de los estadounidenses" y eso podría permitir al país asiático acceder a las ubicaciones de los trabajadores y contratistas federales.

(Foto: EFE)

Es importante mencionar que el Trump había anunciado esta decisión la última semana de julio al considerar a la red social como una "aplicación espía" de China, debido a que es propiedad de ByteDance de Pekín.

Por otra parte, la gerenta general de TikTok, Vanessa Pappas, respondió al presidente norteamericano y aclaró en un video que su empresa no tiene intenciones de irse de EE. UU.

"No planeamos ir a ninguna parte. TikTok es un hogar para creadores y artistas para que expresen sus ideas y se conecten con gente de diferentes orígenes. Estamos muy orgullosos de todas las comunidades que llaman a la app su casa", mencionó. No obstante, aún no ha emitido una opinión por el reciente decreto.