Cristian Castro, un artista de baladas, que experimentará con el reguetón

YouTube | Cristian Castro conversó en exclusiva con Radio Ritmo Romántica y contó detalles de su nueva canción ‘Cuando vuelva la vida’. Pero eso no es todo, el intérprete mexicano que siempre nos tuvo acostumbrados a cantar baladas confesó que experimentará nuevos ritmos y lanzará una colaboración con dos cantantes de reguetón.

“‘Cuando vuelva la vida’ es una canción de Kike Santander, el colombiano talentoso que hizo ‘Azul’, ‘Mi vida sin tu amor’, ‘Volver a amarte’ y muchas más. Esta canción habla de la muerte, acababa de morir mi abuelita, mi manager me vio triste, y le pidió hacer el tema, me preguntó y le dije quiero hablar de la pandemia, de la muerte de mi mamá Socorro y de Dios”, contó Cristian Castro sobre su nuevo tema que en menos de una semana ya superó el millón de reproducciones.

“Voy a sacar poco a poco los sencillos hasta alcanzar el disco completo de 12 o 13 canciones… Será un disco emocionante y de agradecimiento. Creo que es importante hacer una referencia a Dios en mi carrera, por ello en agosto lanzaré un nuevo que se llama ‘Yo te amo, Dios’”, contó el intérprete de "Mi vida sin tu amor".

Al ser consultado por Linda y María Pía del programa ‘Mujeres con Ritmo’ sobre su nueva producción musical, Cristian Castro reveló en exclusiva que incluirá colaboraciones y que además experimentará con un nuevo género musical: el reguetón.

“Estamos planeando unas colaboraciones con unos reguetoneros - raperos, y será una colaboración de tres, yo voy a estar con un artista puertorriqueño, no les puedo revelar el nombre, y otro artista colombiano… Vamos a tener una canción muy bonita que se llama ‘La culpa’”, confesó el cantante mexicano.

Además de hablar sobre sus proyectos musicales, Cristian Castro reveló sus deseos de incursionar en el mundo de la actuación, pues considera que es un paso que aún no ha dado y la mayoría de cantantes lo hace. "Me gustaría actuar, musicalizar una serie, con la pandemia se han frenado planes, pero sigo con las ganas de la actuación que no he hecho en mi carrera”, finalizó.