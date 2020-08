'Melcochita' y 'Chato' Barraza piden disculpas por romper protocolos de salud

El programa de Magaly Medina presentó el último martes una imágenes de en un show en el local de Rústica donde se veía a Melcochita y al 'Chato' Barraza incumpliendo los protocolos de seguridad para evitar la propagación del coronavirus.

En el informe del programa del espacio televisivo se ve a los cómicos realizando una presentación para un grupo de personas quienes, en su mayoria, no usan mascarillas y tampoco respetan el distanciamiento social.

En ese contexto, ambos cómicos se comunicaron con el Magaly Tv, La Firme para pedir disculpas por no acatar con las medidas. " (...) Se me fue la mano, pero a Dios gracias creo que no pasó nada y no va a pasar. Mil disculpas a la clientela si nos pasamos”, mencionó el 'Chato'.

“El artista es como un torero, el torero cuando no torea está aburrido, melancólico, pero cuando sale al ruedo hace una faena. Igual nosotros, cuando salimos al escenario nos olvidamos que tenemos pandemia”, acotó

Por su parte, Pablo Villanueva agregó que hoy se le practicará las pruebas “Vamos a estar con mascarilla y la cosa esa de soldador (refiriéndose al protector facial) (...) Hablo media hora y de ahí arranco para mi casa”, indicó el sonero.