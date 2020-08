Magaly Medina: “Me volví anoréxica cuando estuve en prisión”

En la última emisión del programa de Magaly Medina, la presentadora confesó a los televidentes la odisea que tuvo que pasar cuando estuvo recluida en el penal de Santa Mónica. Recordemos que este suceso de su vida personal fue a causa de la denuncia que Paolo Guerrero le interpuso por difamación.

La conductora de 'Magaly TV, la firme', que día a día causa polémica con sus picantes declaraciones hacia los artistas de la farándula peruana, contó los malestares que tuvo que vivir en carne propia en la cárcel.

En sus declaraciones, mencionó que le preocupa mucho las personas que se obsesionan con bajar de peso, dado que la periodista sufrió de anorexia el tiempo en el que estuvo en prisión tras perder una demanda por difamación que le entabló el delantero peruano.

“Las personas anoréxicas, que tienen esta enfermedad, no nos damos cuenta. Yo me volví anoréxica cuando estuve en prisión y no lo sabía. Todo el mundo me decía que yo estaba demasiado, excesivamente delgada, pero yo me veía gorda, desgraciadamente es una enfermedad que necesita ayuda”, dijo la figura de ATV para explicar a sus seguidores lo dañino que es ese desorden alimenticio.

“Nunca me bañé con jarrita, pero sí con agua fría, y había que hacer tu cola porque todas desde las 5 de la mañana querían bañarse (…) A partir de las 5 de la tarde, me daban 5 minutos para hablar por teléfono en una sección donde había un teléfono abandonado porque no dejaban que hiciera cola con otras internas por temor a que me hicieran algo, lo que nunca se dio”, comentó en su último programa, el viernes pasado.