Dragon Ball: Rhea Ripley confesó le gustaría disfrazarse de la Androide 18 en el ring

Dragon Ball Super es considerado como uno de los mejores animes de todos los tiempos y continúa atrayendo nuevos seguidores pese a que sus episodios no se transmiten desde hace dos años. En ese sentido, la superestrella de NXT, Rhea Ripley, se proclamó fanática de la serie japonesa.

La luchadora de la WWE brindó una entrevista al portal Comicbook en la cual declaró que le gustaría interpretar a una guerrera Z quien anteriormente era villana, pero se convirtió en una gran integrante del universo 7 en el Torneo del Poder.

“Si fuera una película de Dragon Ball Z, definitivamente Androide 18 (...) Siempre tengo gente que dice que me parezco a ella. No sé si es por mi cabello, sobre todo ahora que es rubio. Pero en realidad hice un cosplay de ella para Halloween un año en Australia, y me encantó. Así que definitivamente me encantaría interpretarla”, señaló.

Asimismo, confesó que le gustaría disfrazarse de la esposa de Krilin en el ring. "Me parezco a ella, pero al mismo tiempo, la ropa que usa es muy difícil de transformar en ropa. que uso. Ella tiene la camiseta de rayas de manga larga", recalcó.

"No sé cómo convertir eso en mi diseño superior. Es muy, muy difícil. Así que todavía estoy tratando de resolverlo todo, pero prometo que será algo más relacionado con Dragon Ball Z", añadió la peleadora.

Rhea Ripley se disfrazó de Vegeta en Wrestlemania 2020. Por otra parte, la exluchadora de la WWE, Ronda Rousey, también confesó en una oportunidad ser seguidora de la obra de Akira Toriyama.