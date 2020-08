Mia Khalifa subasta sus famosos lentes para ayudar a las víctimas de Beirut [FOTOS]

La explosión producida en el puerto de Beirut en Líbano dejó una gran cantidad de personas damnificadas, las cuales necesitan el apoyo de todos para salir adelante, por lo que la exactriz de cine para adultos, Mia Khalifa, decidió ponerse manos a la obra y aportar su granito de arena.

A través de sus redes sociales, la ahora comentarista deportiva anunció que ha puesto sus famosos lentes —característicos en su look— en una subasta en la página ebay para recaudar fondos y donar todo el dinero con la finalidad de ayudar a las víctimas de lo sucedido el pasado martes 4 de agosto.

"Las infames gafas de Mia Khalifa - Subasta. El 100 por ciento de las ganancias beneficiará a la Cruz Roja del Líbano y sus incansables esfuerzos en Beirut", escribió Khalifa en su cuenta de Twitter.

Luego de solo unos días de haber sido puesto este producto en la subasta pública y faltando más de seis días para que se obtenga al comprador, esta subasta ya se encuentra en más de 50 mil dólares.

What’s the world record for most expensive pair of glasses ever sold? @GWR pic.twitter.com/rvvdJeIVlW