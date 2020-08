'Pantera' Zegarra se reinventa tras pandemia y presenta nuevos emprendimientos

David 'Pantera' Zegarra reapareció en la televisión a través del programa "En Boca de Todos", donde habló de los nuevos emprendimientos que ha iniciado en medio de la pandemia del coronavirus, la cual ha afectado la economía de millones de peruanos.

El exboxeador señaló que no tiene miedo a empezar de nuevo. Además, contó detalles de sus inicios y brindó consejos a toda la población peruana.

"Volver a empezar a mí no me da miedo y debería ser el lema de cualquier persona", sostuvo la 'Pantera', quien posteriormente comentó que de pequeño era todo un mil oficios.

"De joven, antes de ir al colegio era panadero, me levantaba 5 de la mañana. He sido ayudante de carpintería, he sido cocinero. De ahí entré a la selección hasta que Marisol Crousillat me dijo para entrar a Combate. Eso fue hace ocho años", agregó.

El exboxeador se encuentra vendiendo implementos deportivos y casacas. Para garantizar un buen servicio, el propio Zegarra hace la entrega de los productos en las viviendas de sus compradores, cumpliendo los protocolos.

Por último, la 'Pantera' Zegarra sacó un lado positivo a toda esta crisis. "Esta situación es difícil para todos, yo sé que todos están tratando de sobrevivir, pero lo más bonito es que no nos quedamos".