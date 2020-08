Madre de Toño Centella falleció a causa de la COVID-19

La madre de Toño Centella acaba de fallecer a causa del coronavirus. Los encargados de dar la noticia fueron los conductores de 'América Hoy', quienes comentaron que la mujer de 80 años no resistió a los efectos causados por la COVID-19 y finalmente falleció.

"Nos acabamos de enterar de una noticia terrible, la mamá de Toño Centella acaba de fallecer", comentó Renzo Schuller al inicio del programa que conduce junto a Ethel Pozo.

A raíz de ello, el cantante de cumbia se manifestó por el terrible acontecimiento y expresó su sentir tras la muerte de su "mamita", como él la llamaba cariñosamente.

“Mi mamá estaba bien le damos medicamentos y hoy día (miércoles 12 de agosto) amaneció mal. La llevamos a la clínica y falleció en la puerta“, refirió.

Además, agregó: “Ella me mandó y video y me dijo que estaba bien. Yo no la veo hace un mes desde la operación y por lo que estaba mal”.