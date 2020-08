'Melcochita' se defiende y justifica su show en Rústica: "¿Alguno ha muerto?"

Pablo Villanueva, más conocido como 'Melcochita', ha sido blanco de críticas en los últimos días, esto luego de salir a la luz imágenes de un show que realizó en un conocido restaurante y sin cumplir las medidas de bioseguridad correspondientes en el marco de la lucha frontal contra el coronavirus.

El popular comediante realizó un show para las personas que asistieron a un local de Rústica, de propiedad del también conocido empresario Mauricio Diez Canseco. Sin embargo, este espectáculo no contó con las medidas correspondientes, pues no se utilizaron mascarillas y mucho menos se respetó la orden de distanciamiento social obligatorio.

Ante ello, Pablo Villanueva se presentó en el programa 'Tengo Algo que Decirte', espacio de Latina que conduce Lady Guillén. En este, no hizo más que justificar sus actos en el show realizado en Rústica.

“¿Algunos que estuvieron ahí en el restaurante salieron positivos? ¿alguno ha muerto? ¿Me he enfermado yo? Nadie”, comentó 'Melcochita' para la sorpresa de todos los que estuvieron atentos al programa.

Además, agregó sobre Toño Centella: "Sin embargo, cuando hacen estas fiestas como ha hecho el señor, cuántos habrán salido positivos”.

Por su parte, Toño se defendió: “Eso no fue negligencia mía, fue una fiesta familiar, una reunión familiar, más no hice como hace él (Melcochita) para el público”. Finalmente, agregó: “Como éramos familia se quitaron las mascarillas, estaban ahí tranquilos, todos están sanos, los he llamado a todos y están bien”.