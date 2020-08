Patty Wong se defiende entre lágrimas tras acusaciones de extrabajador

Patty Wong no dudó en utilizar inmediatamente su cuenta de Instagram para defenderse sobre las acusaciones que recibió por parte de un extrabajador de su restaurante. La grave denuncia se hizo pública a través de las cámaras de Magaly TV, la firme el último miércoles.

Asimismo, hizo su descargo en sus redes sociales sosteniendo que la versión de Ronald Arquiño Espinoza (denunciante) fue retirado de su puesto como cocinero mucho antes de que se decretara el aislamiento social obligatorio dictado por el presidente Vizcarra durante la pandemia.

“Yo tengo varios locales que no son míos, donde yo he cedido mi nombre a mi familia, y en ese local yo soy accionista, pero la gerente general es mi hermana y ella nunca me dejó tener acceso al personal”, indicó en un primer video la empresaria.

“Ni siquiera me han dejado conversar con ellos, ni nada. Y si ellos necesitan trabajo, aquí hay trabajo, acá hay un montón de trabajo”, acotó.

“Antes de la pandemia hubo un robo en mi local, en ese robo no forcejearon las puertas, la Policía dedujo que la persona que robó era un trabajador (no le estoy echando la culpa a él), pero él era una de las personas que tenía la llave y se tenía que despedir a alguien por ese episodio. A él se le despidió por ese suceso, no por la pandemia”, aclaró.

“Voy a mostrar las pruebas y voy a demostrar quien está detrás de todo eso... Tengo derecho a defenderme y que se diga la verdad”, sentenció.