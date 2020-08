Toño Centella: abogado de su esposa revela demanda de 20 mil dólares de indemnización contra cantante

Luego de que el cantante Toño Centella revelara ante las cámara de Magaly Tv, la firme la infidelidad que causó su aún esposa, Johana Ortiz, el artista volvió a pronunciarse nuevamente en la pantalla chica para asegurar que le están pidiendo una indemnización millonaria.

Asimismo, En el programa de la popular 'Urraca', el abogado de Toño comunicó que Johana le estaría pidiendo al cantante una indemnización de 20 mil dólares y demás peticiones.

“Nos dice el abogado de Toño Centella que su ex, Johana Ortiz está pidiendo 20 mil dólares como indemnización, un auto, sus pertenencias personales y una pensión mensual de parte del cantante”, contó la presentadora en su programa.

Dichas declaraciones habrían afectado la salud del cantante, puesto que hace unos días se sumó el lamentable fallecimiento de su madre a causa del coronavirus.

“Si quieres le firmo un papel donde le digo que no le voy a quitar nada, que deje de molestar ya. Qué haga su separación de bienes, que lo haga con tal que me deje de molestar y que me deje tranquila a mí y mi familia”, aseveró.