Patty Wong arremete en contra de Magaly Medina tras afirmaciones en su programa [VIDEO]

Patty Wong ha sido duramente criticada en el programa de Magaly Medina luego de que un extrabajador de su chifa haya sido denunciado un supuesto despido arbitrario, por lo que la dueña del local decidió no quedarse callada y responder las acusaciones.

La conductora de ATV expresó que la exmodelo tenía un equipo de marketing y que todo lo está haciendo pensando en una eventual participación en las elecciones generales del próximo año.

Patty Wong afirmó que ella no tiene intención alguna de ser política y que existe una mala intención detrás de todas las críticas que le está lloviendo, en especial las que llegan provenientes de la 'Urraca'.

"Acá hay una mala intención. No tengo el equipo de marketing como ella dice y no hay ninguna campaña. No voy a ser política. No estoy diciéndole a la señora Magaly Medina que me crea pero voy a mostrar las pruebas", reveló.

Además dejó clara su posición al respecto, asegurando que existen otras personas con las intenciones de menospreciar su trabajo ty todo lo que ha ido cosechando a lo largo de los años.

"Existen seres de baja vibración y no me refiero a la señora Magaly porque detrás de esto hay otras personas. Lo importante es que la sagente que me conoce sabe quién soy", añadió.