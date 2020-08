Coronavirus: J Balvin reveló que dio positivo a la COVID-19

El cantante J Balvin reveló que dio positivo a la prueba de coronavirus y por tal razón no pudo asistir a Premios Juventud 2020 que se realiza a puertas cerradas en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood,

“Me siento muy agradecido, en este momento estoy recién saliendo del COVID-19. Han sido unos días muy difíciles, muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar, a mí me tocó y me tocó bien duro”, mencionó en un video.

El cantante se pronunció en el clip luego de ganar en la categoría ‘Video con el mensaje más poderoso’ por su sencillo “Rojo” y además envió un concientizador mensaje para todos los televidentes.

“Esto no es un chiste, que a pesar que hay varios cuentos mediáticos, el virus como tal si existe y es muy peligroso. Así que, cuídense mucho”, se le escuchó decir al artista colombiano quien recibió el apoyo de sus colegas.

Los conductores del evento musical le desearon pronta recuperación al intérprete de "Mi gente". “Sabes que te queremos, nos da gusto saber que estás mejor y esperamos que te recuperes pronto”, expresaron.

¿Qué son los Premios Juventud 2020?

Es una ceremonia que premia a los mejores artistas en diferentes categorías y es organizada por la cadena televisiva Univisión.