Carlos Villagrán reveló detalles inéditos sobre su romance extramatrimonial con Florinda Meza

¿Sabías que Carlos Villagrán, 'Quico', y Florinda Meza 'Doña Florinda' tuvieron un romance en la vida real? Hoy te contaremos todos los detalles de la relación que hubo entre los dos personajes de 'El Chavo del 8' pero fuera de las pantallas. En esta oportunidad, el actor conocido por sus cachetes particulares, se destapó y contó toda la verdad.

En una entrevista con el medio Mitre Live, el actor mexicano expuso su posición frente a una pregunta relacionada al romance que mantuvo con Florinda Meza, quien fue su madre en la ficción.

“Ya nada es más añejo y huele a azufre. Eso ya pasó hace más de cuarenta años. Medio siglo. Más bien fue una cosa amigable que otra cosa. Te voy a decir algo que nadie me cree. Pero te lo voy a decir. A mí me dicen ´vos anduviste con Doña Florinda y yo dije no, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó´. Es muy raro que te digan eso”, comentó el actor.

Por otro lado, el actor confesó que al término de su relación con Florinda Meza, él le pidió consejos al hoy fallecido Roberto Gómez Bolaños, quien en ese entonces interpretaba a el 'Chavo'.

“Fue un corto tiempo. Anduvo también con Enrique Segoviano, el director del programa y con Chespirito, fue su esposa y lo respetamos como tal. Yo le pedí ayuda a Chespirito porque yo con esa relación ya no podía. No debería decirlo por caballero pero pasó así. Termino con ella y hace un escándalo tremendo le dije a Chespirito. Me dice mira ´ahorita, vamos a grabar, mantente en tu posición´y cuando me dijo eso Roberto sentí que el aire era más puro“, refirió.

El romance extramatrimonial de Carlos Villagrán con Florinda Meza

Hace algunos años fue el propio Carlos Villagrán quien en una entrevista con "Al Rojo Vivo" confirmó que el romance que tuvo con Florinda Meza era extramatrimonial.

“Cometí un error, lo acepto, y pido disculpas al público. ¿Si se dio cuando estaba casado? Así fue, pero se dio muy poco tiempo, no fue grandioso, fue una relación de un poquito más que amigos. No me atrevo a calificar a nadie, pues cada uno es responsable de sus propios actos, más que algo malo fue indebido”, comentó en aquel entonces.

Florinda Meza se pronuncia sobre supuesto romance con Carlos Villagrán

En cada ocasión donde se le pretende tocar el tema de la relación que habría tenido con Carlos Villagrán, Florinda Meza esquiva las preguntas o simplemente no quiere responderlas.

“No quiero responder cosas para dar rating a otras personas que no tienen nada que ver aquí [refiriéndose a Villagrán]. Yo sé quién soy y no quiero dañar a nadie”, comentó en una entrevista.

Además refirió tiempo atrás: "Roberto no más no me cortejaba, muchos lo hacían hasta los técnicos porque para todos se corrían unas apuestas de que era virgen. Yo era una mujer muy rara para la época”.

Sin embargo, en otra conversación con el programa radial 'Reporte última palabra', Florinda dejó en claro que el romance que tuvo con Carlos Villagrán "fue un error" en su vida: "Uno comete errores y yo los tuve, pero no estoy arrepentida de ninguno de mis romances ni de lo que fue de mi vida”.