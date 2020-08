Luisito Comunica hace pública su relación con Ary Tenorio a base de memes

Luego de una serie de rumores que se caían de maduros y que sus propios fanáticos de sus redes sociales le hacían saber en cada video que subía, el popular youtuber mexicano Luisitio Comunica oficializó su relación amorosa con la modelo mexicana Ary Tenorio de 25 años de edad.

Sin embargo, la presentación de su nuevo amor no fue una normal publicación en redes sociales y fiel a su estilo convirtió todo en algo cómico para alegrar a sus fans y dejar en claro que no tiene ningún trauma por un no tan pequeño detalle de su relación.

En su cuenta de Instagram, además de publicar una fotografía de ambos, Luisito Comunica quiso burlarse de la evidente diferencia de tamaños que existe con su novia y publicó unos memes que sus fans le habían proporcionado.

Incluso, el popular youtuber publicó un video en su canal de YouTube titulado como "Soy muy pequeño para mi chica", en el que hace referencia al tamaño de ambos pues, claramente, ella es mucho más alta.

"Hace unos días subí a Instagram una fotografía con Ary, foto linda, foto chula, bella. Claramente se ve que Ary es más alta que yo, claramente se ve que está haciendo su pierna de lado para no hacerme ver tan ‘pequeñín'", comentó el 'Rey Palomo'.

Pese a todo ello, los fanáticos de ambos celebraron la confirmación de algo que era un rumor durante mucho tiempo y les desearon lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas.