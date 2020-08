Stephanie Orúe venció al coronavirus: "Me hice más fuerte gracias al COVID"

La actriz nacional Stephanie Orúe, quien además es presentadora de Aprendo en casa, le dio una muy buena noticia a sus fanáticos y alumnos al confirmar a través de sus redes sociales que superó la COVID-19 y se encuentra muy bien de salud.

En su cuenta de Instagram, Orúe escribió un extenso mensaje, con el que quiso contar toda su experiencia desde que fue diagnosticada con esta enfermedad, la cual le provocó cierto miedo e incertidumbre en los primeros momentos.

Sin embargo, reveló que el miedo no le ganó y su valentía la ayudó a nunca bajar los brazos y desmotivarse, lo cual fue clave para sobrellevar todo el tiempo con el que estuvo con el virus dentro de su organismo.

"Quiero contarles que superé al Covid. Así es. En medio de tantos testimonios duros y tristes que nos sensibilizan y tocan muy hondo, quiero contarles mi testimonio de vida. Cuando me enteré no lo pude creer. El miedo estaba ahí a mi lado, dispuesto a entrar a tallar, a hacerse pasar como amigo y queriendo acompañarme en esta cuarentena, pero la Valentía hizo lo que debía hacer y se puso por delante", escribió.

Orúe recalcó que ser una chica deportista le ayudó mucho para que el virus no pueda con ella y aprovechó todo de él para hacerse más fuerte y quedarse con todos los anticuerpos.

"Aproveché todo lo que pude este virus, me comí todos sus anticuerpos y me los quedé. Se fue como vino. El covid se fue debilitado y yo me hice más fuerte gracias a él. ¡Al covid con respeto y sin temor!", recalcó.

Por último, agradeció a todos sus fans y a las personas que, de alguna u otra forma, le apoyaron y le mandaron muchos mensajes de aliento para superar este momento.