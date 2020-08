Daniel Darcourt sorprende a sus seguidores al cantar "Creep" de Radiohead

Daniela Darcourt es una de las salseras peruanas más populares y queridas del momento. La cantante interactúa constantemente con sus seguidores mediante su cuenta de Instagram en la cual sube videos de sus actividades diarias.

En esta oportunidad, la artista nacional sorprendió a sus fanáticos a dejar por unos breves momentos el género musical que la llevó a la fama e interpretó "Creep" de la banda británica Radiohead.

"A veces, uno se sienta frente al espejo y se pregunta: ¿que demonios hago aquí? ¿Realmente soy especial? Después de todos estos días, quise cantarles este pedacito de esta canción que me acompañó y me hizo llorar a millón (...) Quien quiera hacerlo escuchando esto, lo tiene más que permitido: Está bien no estar bien", escribió en su publicación.

Cabe mencionar que la salsera vivió días complicados, pues su abuelo falleció el 13 de agosto a causa del coronavirus. Así lo anunció Daniela en sus redes sociales y sus seguidores le desearon las sentidas condolencias.

"Abue, la última vez que nos vimos, te sentaste a mi lado para ver juntos el programa donde trabajo... Me dijiste que estás orgulloso y feliz de verme. Tengo tu voz diciéndome: salud, hijita... Ojalá esto se repita. La imagen del último desayuno juntos, tu risa, tu manera de emocionarte al hablar de la descendencia de tu apellido, todo va a vivir por siempre en mí", comentó Darcourt, quien subió una foto en la que aparece junto a su familiar.

Tito Nieves elogia a Daniela Darcourt

El cantante puertorriqueño y su colega peruana interpretaron "Si tú te atreves". Tito Nieves elogió el trabajo de nuestra compatriota. "Daniela canta de todo. Ella es una artista que no es fabricada. Canta, sonea, se mueve bien en el escenario y agrada al público", reveló.