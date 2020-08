Toño Centella: "Tengo miedo de que me vuelvan a engañar"

Mientras se recupera tras haberse contagiado de coronavirus, el cantante de chicha, Toño Centella, aseguró que tiene cierto temor de volver a enamorarse y ser engañado nuevamente, por lo que prefiere mantenerse soltero este año.

El hecho de que su aún esposa le habría sacado la vuelta con un músico de Zaperoko ha generado que el chichero tenga miedo frente a una nueva relación en el corto plazo, así que dejó en claro que no está pensando en eso en estos momentos.

"No le he cerrado las puertas al amor, pero quiero mantenerme tranquilo y soltero este año. Me pagaron mal y tengo miedo que me vuelvan a engañar", dijo el artista en una nota que recoge el diario Trome.

Si bien existen algunas chicas que le han escrito, él mismo manifiesta que prefiere no hacerles caso para mantener su tranquilidad y porque es consciente de que lo hacen debido a que tiene dinero.

Respecto a su estado de salud, Centella reconoció que está bien pese a contagiarse de COVID-19 y que no baja la guardia, siguiendo paso a paso las indicaciones médicas que ha recibido.

"Gracias a Dios estoy más tranquilo y bien. Soy paciente asintomático, pero estoy pendiente de todos mis medicamentos", aseguró.