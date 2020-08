Comadre de Toño Centella figura en lista de fallecidos de discoteca de Los Olivos

Como se recuerda, el último fin de semana se reportó que una gran cantidad de personas asistieron a una discoteca clandestina, en plena pandemia y durante el toque de queda establecido por el Gobierno. Esto tuvo como resultado el lamentable fallecimiento de 13 personas.

Una de las víctimas que se reportó el último fin de semana, resultó ser la comadre del cantante Toño Centella. Como se recuerda, hace algunas semanas el artista también estuvo implicado en un show que ofreció. Dada la coyuntura que se vive en nuestro país, este tipo de eventos está prohibido.

Asimismo, el cantante conversó con El Popular y manifestó el triste momento que le está tocando vivir, ya que enluta y mancha de sangre a varias familias a causa de una fiesta que no debió ocurrir.

"Siento una pena muy grande por lo que ha pasado, también me da cólera porque hay mucha responsabilidad de parte de todos. Esto enluta a muchas familias. Es una noticia a nivel mundial por la negligencia que hubo. La policía será quien investigue", señaló.

"Me siento triste. Me dijeron que han fallecido muchos, una pena grande, y en la mañana (ayer) me enteré que una gran amiga, que era mi comadre Karen, también. Yo le eché el agüita de socorro a su hija. Lamentablemente, falleció, y hay personas conocidas que iban a los bailes que son víctimas", acotó.