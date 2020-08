Toño Centella desmiente noticias sobre su fallecimiento a causa de la COVID-19

Luego de conocer que su madre había fallecido a causa de la COVID-19, el cantante Toño Centella reveló que también había sido contagiado de esta enfermedad y que su recuperación era favorable, pero en redes sociales ha estado circulando una información malintencionada sobre su estado de salud.

Según estas noticias falsas, el cantante de chicha había perdido la vida por culpa del coronavirus, por lo que utilizó sus redes para desmentir ello y dar nuevos detalles sobre su salud, que mejora con el pasar de los días.

Centella reveló que ya falta poco para cumplir con el plazo de cuarentena, tiempo en que ha estado bajo un estricto tratamiento médico para poder superar esta enfermedad que tanto daño ha causado en nuestro país y en todo el mundo.

"Buenos días mi público centellero. Empiezo la mañana muy bien con la gracia de nuestro Señor Padre Todopoderoso y mi Virgencita de la Puerta. Estoy evolucionando bien y me faltan pocos días para terminar mi cuarentena, pero me doy con la sorpresa que están circulando en las redes que supuestamente he fallecido cuando no es cierto", escribió el cantante.

Asimismo, agradeció a sus seguidores por el apoyo que ha recibido a lo largo de las últimas semanas y pidió que denuncien la cuenta de la persona que aparentemente había estado circulando la información falsa sobre su fallecimiento.

Es preciso recordar que la comadre de Toño Centella falleció el último sábado en la fiesta realizada en la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos. "Me enteré que una gran amiga, que era mi comadre, Karen, estaba ahí. Yo le eché el agüita de socorro a su hija. Lamentablemente, falleció", comentó.